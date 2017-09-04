Жигалов: российские волейболисты заслужили золотые медали чемпионата Европы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по волейболу заслуженно одержала победу на чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС высказал диагональный национальной команды Максим Жигалов.

Мужская сборная России по волейболу завоевала золото чемпионата Европы, который завершился в Польше. В финале, состоявшемся в минувшее воскресенье, россияне под руководством Сергея Шляпникова победили команду Германии со счетом 3-2.

"Российские волейболисты заслужили золотые медали чемпионата Европы. Победителей, как известно, не судят. Каждый, кто приехал в составе сборной России, внес определенный вклад в эту победу, начиная от тренерского штаба и заканчивая медицинским персоналом. Мы провели турнир на высоком уровне и добились положительного результата", - сказал Жигалов.

"Изначально была цель занять место на пьедестале, но по ходу турнира мы поняли, что способны на большее. Прибавляя от игры к игре и за счет высокой сыгранности, мы стали чемпионами Европы. На мой взгляд это главный секрет нашего успеха", - добавил Жигалов.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2019 году, турнир примут Франция, Бельгия, Нидерланды и Словения.