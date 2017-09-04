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Отдел по работе с информаторами создан в РУСАДА

Спорт
4 сентября, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, РУСАДА разработало систему добровольного тестирования спортсменов, которые еще не включены в пул тестируемых

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© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) создало отдел в структуре организации, отвечающий за работу с информаторами. Об этом на заседании Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) стало развивать сеть информаторов после истории с участием российской легкоатлетки Юлии Степановой и ее мужа, бывшего сотрудника РУСАДА Виталия Степанова. Их показания стали основанием для отстранения российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях. Требование по развитию института информаторов было выдвинуто и в дорожной карте WADA по восстановлению работы российского агентства.

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"Один из самых тонких моментов связан с развитием института информаторов, - сказал Колобков. - РУСАДА предоставило информацию о работе с лицами, согласившимися на сотрудничество, а также с теми, кто информирует о нарушениях по электронной почте и телефону. Там уже создан отдел по работе с информаторами. Паралимпийский комитет России тоже проделывает в этом направлении огромную работу, в некоторых федерациях такая система уже введена, например во Всероссийской федерации легкой атлетики".

"РУСАДА разработало систему добровольного тестирования спортсменов, которые еще не включены в пул тестируемых. Также предусмотрено обязательное тестирование кандидатов в сборные, которые попали в список национальной команды впервые. Важнейшую роль в противодействии распространению нарушения антидопинговых правил играют образовательные мероприятия и специальные программы. РУСАДА разработаны и направлены в вузы материалы для включения в образовательную программу, процесс внедрения будет нами проверен", - добавил министр спорта.

О комплексе мер по реализации плана по борьбе с допингом

В июле правительство РФ утвердило комплекс мер по реализации национального плана по борьбе с допингом в спорте. Документ содержит 36 пунктов, координация и контроль за реализацией комплекса мер возложены на Министерство спорта РФ. В частности, Минспорт должен до 30 октября подготовить предложения по гармонизации законодательства в сфере борьбы с допингом с учетом требований международного законодательства и кодекса WADA.

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Документ также предполагает в срок до 1 декабря проработку возможности нормативного закрепления обращения взыскания на имущество спортсменов, врачей, тренеров и других специалистов в случае, если к ним были применены санкции за нарушение антидопинговых правил. В соответствии с документом, до 1 ноября должна быть создана национальная антидопинговая лаборатория на базе МГУ им. М. В. Ломоносова. РУСАДА в срок до 30 ноября следует обеспечить деятельность агентства для возвращения ему статуса организации, соответствующей кодексу WADA.

Минспорту также предложено подготовить предложения по созданию в спортивных федерациях структурных подразделений по борьбе с допингом, а также принять меры по оперативному приостановлению государственной аккредитации федераций в случае неоднократного нарушения правил.

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