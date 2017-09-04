На летней Паралимпиаде-2020 в Токио будет разыграно 537 комплектов медалей

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АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 4 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Пятьсот тридцать семь комплектов наград будет разыграно на летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио. Такое решение было принято на исполкоме Международного паралимпийского комитета (МПК), заседание которого прошло в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс.
Паралимпиада в Токио пройдет с 26 августа по 6 сентября 2020 года.
"На Паралимпиаде в Токио будет разыграно 537 комплектов медалей. Это вторые по количеству комплектов наград Игры, рекорд до сих пор принадлежит Паралимпиаде в Сиднее, где был разыгран 561 комплект", - сказал Спенс.
В Паралимпийских играх 2020 года в Токио примут участие около 4400 спортсменов.
В 2015 году МПК включил в программу Паралимпиады бадминтон и тхэквондо, которые впервые будут представлены на Играх. Всего в японской столице медали будут разыграны по 22 видам спорта: бадминтону, баскетболу на колясках, бочче, велоспорту, волейболу, голболу, гребле, дзюдо, каноэ, конному спорту, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, регби на колясках, стрельбе из лука, пауэрлифтингу, пулевой стрельбе, теннису на колясках, триатлону, тхэквондо, фехтованию на колясках, футболу в формате 5х5.