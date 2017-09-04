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Дина Аверина сообщила, что они с сестрой на следующий сезон подготовят новые программы

Спорт
4 сентября, 15:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Спортсменка рассказала, что их тренировки длятся по три-четыре часа

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Дина Аверина

Дина Аверина

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сестры Дина и Арина Аверины, завоевавшие все золото чемпионата мира по художественной гимнастике в личном первенстве, в следующем сезоне представят новые программы. Об этом в интервью ТАСС рассказала Дина Аверина.

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"В следующем сезоне будет все новое. Мы уже сейчас слушаем потихоньку музыку и подбираем образ. Думаем, что будем ставить. Но пока не завершился этот сезон, только думаем", - сказала Аверина.

"В начале каждого сезона мы ставим новые программы, чтобы могли удивить всех, - продолжила Аверина. - Важно, чтобы программы смотрелись легко, но были в то же время сложными и красивыми. И чтобы с музыкой тоже все совпадало и был образ. У нас по две тренировки, каждая из которых длится три-четыре часа".

На чемпионате мира, который завершился в воскресенье в итальянском Пезаро, Дина Аверина завоевала золото в индивидуальном многоборье, в упражнениях с обручем и с булавами. Также на ее счету серебро в упражнениях с мячом и с лентой. Ее сестра Арина Аверина победила в упражнениях с мячом и с лентой, стала второй в упражнениях с обручем и в индивидуальном многоборье, и третьей в упражнениях с булавами.

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