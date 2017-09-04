Дина Аверина сообщила, что они с сестрой на следующий сезон подготовят новые программы

Колобков: в России налицо кризисные явления в боксеСпорт 4 сентября, 16:33
Собянин наградил пожарных, тушивших торговый центр "РИО" в МосквеМосква 4 сентября, 16:33
Колобков: россияне показали на чемпионате Европы практически идеальный волейболСпорт 4 сентября, 16:29
РУСАДА выявило грубое нарушение антидопинговых правил на соревнованиях в СочиСпорт 4 сентября, 16:28
Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. ДосьеБиографии и справки 4 сентября, 16:15
ПКР рассматривает вариант с предоставлением лицензий отдельным атлетам на Игры-2018Спорт 4 сентября, 16:07
Комиссии МОК представят промежуточные итоги расследования по России на сессии в ЛимеСпорт 4 сентября, 16:02
СМИ: клуб НХЛ "Питтсбург" обсуждает детали контракта с ЗариповымСпорт 4 сентября, 16:01
Как крупные корпорации получали права на спорные российские домены. ДосьеБиографии и справки 4 сентября, 15:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сестры Дина и Арина Аверины, завоевавшие все золото чемпионата мира по художественной гимнастике в личном первенстве, в следующем сезоне представят новые программы. Об этом в интервью ТАСС рассказала Дина Аверина.
"В следующем сезоне будет все новое. Мы уже сейчас слушаем потихоньку музыку и подбираем образ. Думаем, что будем ставить. Но пока не завершился этот сезон, только думаем", - сказала Аверина.
"В начале каждого сезона мы ставим новые программы, чтобы могли удивить всех, - продолжила Аверина. - Важно, чтобы программы смотрелись легко, но были в то же время сложными и красивыми. И чтобы с музыкой тоже все совпадало и был образ. У нас по две тренировки, каждая из которых длится три-четыре часа".
На чемпионате мира, который завершился в воскресенье в итальянском Пезаро, Дина Аверина завоевала золото в индивидуальном многоборье, в упражнениях с обручем и с булавами. Также на ее счету серебро в упражнениях с мячом и с лентой. Ее сестра Арина Аверина победила в упражнениях с мячом и с лентой, стала второй в упражнениях с обручем и в индивидуальном многоборье, и третьей в упражнениях с булавами.