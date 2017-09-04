Фридзон: баскетболисты РФ не допустят недооценки соперника в матче ЧЕ против бельгийцев

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СТАМБУЛ /Турция/, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты сборной России хорошо изучили команду Бельгии и со стороны игроков не будет недооценки соперника. Об этом ТАСС заявил капитан сборной Виталий Фридзон.
Матч группового турнира чемпионата Европы между сборными России и Бельгии состоится в понедельник, начало - 17:00 мск.
"Бельгийцы показывают агрессивный, местами сумасшедший баскетбол. Бросают все - от защитников до "больших", - сказал Фридзон. - Мы смотрели видео, хорошо их изучили и подошли к игре очень серьезно. Эта команда [сборная Бельгии] может наказать за расслабленность, поэтому мы будем с самого начала играть агрессивно, настрой у нас очень серьезный".
После двух туров сборная России возглавляет группу D, имея в активе две победы. У бельгийской сборной одна победа и одно поражение.
"После двух побед для нас по сути ничего не изменилось. Да, здорово, но мы выиграли обе игры с небольшой разницей. Все в команде понимают и шапкозакидательства не будет. Мы только вошли во вкус игры, во вкус побед", - сказал капитан российской сборной.