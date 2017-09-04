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Комиссии МОК представят промежуточные итоги расследования по России на сессии в Лиме

Спорт
4 сентября, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Как ранее глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил ТАСС, он примет участие в сессии

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Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), ведущие расследования по применению допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи и причастности российских спортивных чиновников к этому, представят промежуточные итоги на сессии МОК в Лиме 13-16 сентября, но итоги станут известны позже. Об этом журналистам рассказал глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов.

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Как ранее Смирнов сообщил ТАСС, он примет участие в сессии.

"Вопросов по допингу или другим событиям в повестке сессии МОК нет, есть вопрос о промежуточной информации по деятельности двух комиссий, - сказал Смирнов. - Насколько я знаю, вопрос не будет специально обсуждаться на сессии, поскольку работа этих комиссий к этому времени не завершится. Итоги будут известны позже, когда они будут доложены исполкому МОК. Комитет может принимать решения и утвердить решение на сессии, но может это сделать и в письменном виде".

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, первая занимается перепроверкой допинг-проб участников ОИ-2014 в Сочи, ее возглавляет Денис Освальд, вторая - это специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года. Ранее Бах заявлял о том, что санкции к российскому спорту в случае выявления нарушений должны быть применены не позднее октября текущего года.

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