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РУСАДА выявило грубое нарушение антидопинговых правил на соревнованиях в Сочи

Спорт
4 сентября, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября /ТАСС

По словам главы организации Юрия Гануса, РУСАДА будет выстраивать реальную работу по борьбе с допингом

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МОСКВА, 4 сентября /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило грубую попытку нарушения антидопингового законодательства на внутрироссийских соревнованиях в Сочи. Об этом ТАСС заявил генеральный директор организации Юрий Ганус.

"РУСАДА будет выстраивать реальную работу, а не декларативную, она направлена на реальную борьбу с допингом, - сказал Ганус. - Она будет построена на защиту чистых спортсменов и будет вестись во взаимодействии со спортивными комитетами, спортивными федерациями, в эту работу мы вовлекаем все спортивные организации Российской Федерации. Но, к сожалению, последние факты, когда наши инспекторы проводили забор проб, показывают, что далеко не все наши спортсмены и тренеры услышали и поняли ту проблематику и остроту момента, когда российские спортсмены и федерации отстранены от участия в международных соревнованиях. В Сочи был зафиксирован факт попытки нарушения антидопинговых правил, будет начато расследование".

"Мы хотим работать системно и не только с руководством комитетов и спортивных федераций, но и со спортсменами и тренерами. Наша работа направлена на преодоление системных явлений на территории всей Российской Федерации. И мы будем защищать чистых спортсменов с той же силой, с которой будем преследовать нарушителей антидопингового законодательства", - добавил собеседник агентства.

Совет учредителей РУСАДА 31 августа утвердил Гануса на посту гендиректора агентства. Более 700 кандидатов претендовали на этот пост, отбор проходил в два этапа под наблюдением независимых экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA). В настоящий момент агентство функционирует частично, 27 июня ВАДА разрешило РУСАДА самостоятельно планировать допинг-тестирование и забирать пробы российских спортсменов.

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