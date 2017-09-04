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Колобков: в России налицо кризисные явления в боксе

Спорт
4 сентября, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Вместе с тем, министр спорта считает, что такие результаты не вызывают опасений с точки зрения выступления на Олимпийских играх

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Кризисные явления в российском боксе налицо. Такое мнение журналистам высказал министр спорта России Павел Колобков.

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"С боксом нужно разбираться. Если честно, давно настораживают результаты и те скандалы, которые были в федерации в последние годы. И это все учитывая то, что бокс в стране очень популярен. Там налицо некие кризисные явления", - сказал Колобков.

Вместе с тем, министр считает, что такие результаты не вызывают опасений с точки зрения выступления на Олимпийских играх.

"Это первый год после Олимпийских игр. Приедут [с чемпионата мира в Гамбурге] - разберемся. Мы говорим про единоборства, борьбу - да, мы привыкли к другим результатам, но, в принципе, команда хорошая, я уверен, что на Олимпиаде будет все нормально", - отметил министр.

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