Колобков: в России налицо кризисные явления в боксе

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Кризисные явления в российском боксе налицо. Такое мнение журналистам высказал министр спорта России Павел Колобков.

На прошедших чемпионатах мира сборная России не смогла завоевать ни одной золотой медали в боксе, борьбе и дзюдо.

"С боксом нужно разбираться. Если честно, давно настораживают результаты и те скандалы, которые были в федерации в последние годы. И это все учитывая то, что бокс в стране очень популярен. Там налицо некие кризисные явления", - сказал Колобков.

Вместе с тем, министр считает, что такие результаты не вызывают опасений с точки зрения выступления на Олимпийских играх.

"Это первый год после Олимпийских игр. Приедут [с чемпионата мира в Гамбурге] - разберемся. Мы говорим про единоборства, борьбу - да, мы привыкли к другим результатам, но, в принципе, команда хорошая, я уверен, что на Олимпиаде будет все нормально", - отметил министр.