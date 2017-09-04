Колобков: сборной России по художественной гимнастике удалось совместить опыт и молодость

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сборной России по художественной гимнастике при выступлении на чемпионате мира в итальянском Пезаро удалось совместить новичков команды с рядом опытных спортсменок. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
Сборная России по итогам турнира заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды. Второе место заняла сборная Италии (1-0-0), третье - команда Японии (0-1-3).
"Команда обновилась фактически на 40 процентов, пришли две новые девочки. Очень сложно совмещать заслуженных чемпионок и новых представителей, но удалось это сделать. Может, где-то были ошибки, заметные только профессионалам, но мы как были, так и остаемся лидерами в художественной гимнастике", - сказал Колобков.
"Выступление сестер Авериных говорит само за себя, испытываешь гордость за них. Дай бог, чтобы не было травм. За ними тоже много спортсменок, впереди будет борьба за попадание в сборную страны", - отметил он.