Российская пара Алипов и Барсук лишилась шансов завоевать медали ЧМ по стрельбе в трапе

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ДМИТРОВ /Московская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Россияне Алексей Алипов и Татьяна Барсук выбыли из борьбы за медали чемпионата мира по стрельбе в дисциплине трап в соревнованиях смешанных пар. Турнир проходит в подмосковном Дмитрове.
В полуфинале Алипов и Барсук набрали 27 баллов, уступив австралийским парам Томас Грайс / Пенни Смит (27 баллов, по дополнительным показателям) и Джек Уоллес / Кэтрин Скиннер (28). Грайс и Смит победили в перестрелке Уоллес и Скиннер (4:3) и вышли в финал. Сборная России заняла итоговое пятое место.
Чемпионат мира по стендовой стрельбе в Дмитрове завершится 11 сентября.