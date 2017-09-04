Путин: сборная РФ на ЧМ-2017 показала абсолютное лидерство в художественной гимнастике

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России по художественной гимнастике с победой в общекомандном зачете на чемпионате мира 2017 года в Пезаро (Италия). Текст поздравления главы государства размещен на сайте Кремля.

"Благодаря таланту и целеустремленности, сплоченности и трудолюбию вы добились выдающихся успехов на чемпионате мира - 2017. Ваши яркие, эмоциональные, наполненные сложнейшими элементами выступления еще раз убедительно продемонстрировали абсолютное лидерство России в художественной гимнастике. И конечно, особо отмечу блистательный триумф сестер Дины и Арины Авериных, которые принесли в "копилку" сборной десять медалей, в том числе пять золотых. Молодцы", - говорится в поздравительной телеграмме президента.

Сборная России по итогам чемпионата мира, который завершился в воскресенье в итальянском Пезаро, заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды. Второе место заняла сборная Италии (1-0-0), третье - команда Японии (0-1-3).