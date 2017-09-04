Путин: сборная РФ на ЧМ-2017 показала абсолютное лидерство в художественной гимнастике

УЕФА не ведет расследование в отношении "Манчестер Сити" о нарушении финансовых правилСпорт 4 сентября, 17:50
Посольство США в РФ возобновило проведение визовых собеседованийМеждународная панорама 4 сентября, 17:40
Постпред США при ООН призвала к самым жестким мерам против КНДРМеждународная панорама 4 сентября, 17:36
"Рейдерский захват": как развивалась ситуация с российской дипсобственностью в СШАПолитика 4 сентября, 17:35
Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен ЫнаМеждународная панорама 4 сентября, 17:30
Витиньо и Дзагоев включены в заявку ЦСКА на матчи Лиги чемпионовСпорт 4 сентября, 17:08
"Ельцин Центр" запускает автобусные экскурсии на малую родину первого президента РоссииНовости Урала 4 сентября, 16:56
Колобков: сборной России по художественной гимнастике удалось совместить опыт и молодостьСпорт 4 сентября, 16:47
Порзингис: опыт игроков, выступавших в НБА, делает сборную России опасным соперникомСпорт 4 сентября, 16:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России по художественной гимнастике с победой в общекомандном зачете на чемпионате мира 2017 года в Пезаро (Италия). Текст поздравления главы государства размещен на сайте Кремля.
"Благодаря таланту и целеустремленности, сплоченности и трудолюбию вы добились выдающихся успехов на чемпионате мира - 2017. Ваши яркие, эмоциональные, наполненные сложнейшими элементами выступления еще раз убедительно продемонстрировали абсолютное лидерство России в художественной гимнастике. И конечно, особо отмечу блистательный триумф сестер Дины и Арины Авериных, которые принесли в "копилку" сборной десять медалей, в том числе пять золотых. Молодцы", - говорится в поздравительной телеграмме президента.
Сборная России по итогам чемпионата мира, который завершился в воскресенье в итальянском Пезаро, заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды. Второе место заняла сборная Италии (1-0-0), третье - команда Японии (0-1-3).