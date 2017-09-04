"Ротор-Волгоград" переведет доходы с билетов на матч с "Зенитом-2" пострадавшим от пожаров

ВОЛГОГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ротор- Волгоград" перечислит пострадавшим от пожаров в Волгоградской области все доходы от реализации билетов на матч 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с "Зенитом-2" из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

Матч пройдет в Волгограде на стадионе "Зенит" 6 сентября.

"Решением руководства ФК "Ротор-Волгоград" средства, собранные от реализации билетов на этот матч пойдут на помощь жителям, пострадавшим от пожаров в Волгоградской области летом 2017 года", - говорится в сообщении.

После 11 туров "Ротор-Волгоград" занимает последнее место в таблице ФНЛ.

В августе Волгоградскую область, где держалась сухая и ветреная погода, охватили масштабные природные пожары, 23 августа в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В населенных пунктах сгорело более 150 строений, пострадавшими признаны 92 человека (46 семей). В результате одного из пожаров погибла пожилая пара, СК возбудил по данному факту уголовное дело о халатности.