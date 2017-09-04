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Швед: лидерство в группе на ЧЕ по баскетболу добавляет россиянам уверенности

Спорт
4 сентября, 19:05 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В понедельник россияне в матче группового турнира обыграли сборную Бельгии со счетом 76:67 и обеспечили себе путевку в плей-офф

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Алексей Швед

Алексей Швед

© Станислав Красильников/ТАСС

СТАМБУЛ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Лидерство в своей группе на чемпионате Европы придает российским баскетболистам уверенности на турнире. Такое мнение ТАСС высказал защитник российской команды Алексей Швед.

В понедельник россияне в матче группового турнира обыграли сборную Бельгии со счетом 76:67 и обеспечили себе путевку в плей-офф.

"Не важно, сколько кто очков набрал сегодня. Главное, что мы одержали третью победу и продолжаем возглавлять группу. Всегда хорошо, когда ты лидируешь в группе. Это придает уверенности", - сказал Швед.

Следующий матч россияне проведут 5 сентября с командой Латвии.

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