Швед: лидерство в группе на ЧЕ по баскетболу добавляет россиянам уверенности

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Швед: лидерство в группе на ЧЕ по баскетболу добавляет россиянам уверенностиСпорт 4 сентября, 19:05
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СТАМБУЛ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Лидерство в своей группе на чемпионате Европы придает российским баскетболистам уверенности на турнире. Такое мнение ТАСС высказал защитник российской команды Алексей Швед.
В понедельник россияне в матче группового турнира обыграли сборную Бельгии со счетом 76:67 и обеспечили себе путевку в плей-офф.
"Не важно, сколько кто очков набрал сегодня. Главное, что мы одержали третью победу и продолжаем возглавлять группу. Всегда хорошо, когда ты лидируешь в группе. Это придает уверенности", - сказал Швед.
Следующий матч россияне проведут 5 сентября с командой Латвии.