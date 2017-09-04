Кириленко: сборная России показывает себя дисциплинированной командой на ЧЕ

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СТАМБУЛ /Турция/, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России показывает себя дисциплинированной командой с правильным настроем на чемпионате Европы по баскетболу. Об этом журналистам заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Ранее сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы, переиграв команду Бельгии со счетом 76:67. Российские баскетболисты одержали три победы подряд на групповом этапе турнира.
"Мне нравится настрой команды и то, что команда дисциплинированна, - сказал Кириленко. - В команде отличная атмосфера, которая не может не радовать. Видно, что всем нравится играть в сборной и вызов не является "обязаловкой".
"За последние пять лет у нас был провал, мы не играли на том уровне, на котором можем. Все матчи здесь наша команда выиграла с минимальным количеством очков, и сегодня - только в концовке. Это говорит о том, что уровень европейского баскетбола подтянулся. По ходу матча приходится регулярно подсказывать игрокам сборной, Шведу в частности, и пока что это работает", - добавил глава РФБ.
5 сентября россияне встретятся со сборной Латвии, 7 сентября - с командой Великобритании. Бельгийцы сыграют 5 сентября с турками.