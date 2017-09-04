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Антонов: хорошая игра в защите обеспечила баскетболистам РФ победу над бельгийцами

Спорт
4 сентября, 19:17 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

После трех туров сборная России возглавляет группу D, имея в активе три победы

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Семен Антонов

Семен Антонов

© Станислав Красильников/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Хорошая игра в защите обеспечила сборной России победу над командой Бельгии в матче чемпионата Европы по баскетболу. Об этом ТАСС заявил форвард команды Семен Антонов.

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В понедельник сборная России одержала третью победу на ЧЕ, одолев команду Бельгии (76:67). Россияне обеспечили себе выход в плей-офф.

"Ожидали, что против Бельгии будет сложный матч. Это соперник хорошего уровня, но мы опять хорошо сыграли в защите и пусть не так ярко в нападении, - сказал Антонов. - Здорово, что решили задачу минимум и вышли в плей-офф".

После трех туров сборная России возглавляет группу D, имея в активе три победы. Во вторник сборная России сыграет с командой Латвии.

"Латвию уже смотрели, изучали. Знаем многих игроков этой сборной", - добавил Антонов.

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