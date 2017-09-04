Антонов: хорошая игра в защите обеспечила баскетболистам РФ победу над бельгийцами

СТАМБУЛ /Турция/, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Хорошая игра в защите обеспечила сборной России победу над командой Бельгии в матче чемпионата Европы по баскетболу. Об этом ТАСС заявил форвард команды Семен Антонов.

В понедельник сборная России одержала третью победу на ЧЕ, одолев команду Бельгии (76:67). Россияне обеспечили себе выход в плей-офф.

"Ожидали, что против Бельгии будет сложный матч. Это соперник хорошего уровня, но мы опять хорошо сыграли в защите и пусть не так ярко в нападении, - сказал Антонов. - Здорово, что решили задачу минимум и вышли в плей-офф".

После трех туров сборная России возглавляет группу D, имея в активе три победы. Во вторник сборная России сыграет с командой Латвии.

"Латвию уже смотрели, изучали. Знаем многих игроков этой сборной", - добавил Антонов.