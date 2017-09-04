Жуков: битва в финале ЧЕ сделала победу российских волейболистов особенно ценной

Жуков: битва в финале ЧЕ сделала победу российских волейболистов особенно ценнойСпорт 4 сентября, 19:22
Песков: правила обращения с криптовалютой предстоит выработатьЭкономика и бизнес 4 сентября, 19:20
Алипов считает, что ему удались смешанные соревнования в трапе на ЧМ по стрельбеСпорт 4 сентября, 19:18
Антонов: хорошая игра в защите обеспечила баскетболистам РФ победу над бельгийцамиСпорт 4 сентября, 19:17
Негативные эмоции могут делать людей счастливымиСоциальная ответственность 4 сентября, 19:17
Геологи 5 сентября начнут вскрывать полигон "Кучино" в ПодмосковьеОбщество 4 сентября, 19:12
Кириленко: сборная России показывает себя дисциплинированной командой на ЧЕСпорт 4 сентября, 19:10
Швед: лидерство в группе на ЧЕ по баскетболу добавляет россиянам уверенностиСпорт 4 сентября, 19:05
Смог и пыль снижают эффективность солнечной энергетики в ИндииСоциальная ответственность 4 сентября, 19:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 4 сентября. Упорная борьба в финале чемпионата Европы по волейболу сделал победу мужской сборной России особенно ценной. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, чьи слова передает пресс-служба организации.
Российские волейболисты завоевали золото чемпионата Европы, который завершился в Польше. В финале россияне победили команду Германии со счетом 3-2.
"От всей души хотел бы поздравить сборную России по волейболу с отличным выступлением на чемпионате Европы, - сказал Жуков. - В решающем матче была настоящая финальная битва, в которой соперники боролись за победу до последнего розыгрыша, а болельщики увидели очень интересную, бескомпромиссную игру, тем ценнее успех наших ребят. Сейчас создается команда с прицелом на следующие Олимпийские игры. Для формирования не только тактических вариантов, но и, прежде всего, хорошего микроклимата в коллективе, уверенности в своих силах, нынешнее золото - исключительно важный результат".