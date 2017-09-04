Жуков: битва в финале ЧЕ сделала победу российских волейболистов особенно ценной

ТАСС, 4 сентября. Упорная борьба в финале чемпионата Европы по волейболу сделал победу мужской сборной России особенно ценной. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, чьи слова передает пресс-служба организации.

Российские волейболисты завоевали золото чемпионата Европы, который завершился в Польше. В финале россияне победили команду Германии со счетом 3-2.

"От всей души хотел бы поздравить сборную России по волейболу с отличным выступлением на чемпионате Европы, - сказал Жуков. - В решающем матче была настоящая финальная битва, в которой соперники боролись за победу до последнего розыгрыша, а болельщики увидели очень интересную, бескомпромиссную игру, тем ценнее успех наших ребят. Сейчас создается команда с прицелом на следующие Олимпийские игры. Для формирования не только тактических вариантов, но и, прежде всего, хорошего микроклимата в коллективе, уверенности в своих силах, нынешнее золото - исключительно важный результат".