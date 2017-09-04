Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Базаревич: досрочный выход в плей-офф ЧЕ не скажется на настрое российских баскетболистов

Спорт
4 сентября, 19:40 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

После трех туров сборная России возглавляет группу D, имея в активе три победы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Базаревич

Сергей Базаревич

© Михаил Александров/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Досрочный выход в плей-офф чемпионата Европы никак не скажется на настрое и подготовке российских баскетболистов к следующим матчам группового этапа. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

В понедельник сборная России одержала третью победу на ЧЕ, одолев команду Бельгии со счетом 76:67. Россияне досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.

Смотрите также

Антонов: хорошая игра в защите обеспечила баскетболистам РФ победу над бельгийцами

Кириленко: сборная России показывает себя дисциплинированной командой на ЧЕ

Швед: лидерство в группе на ЧЕ по баскетболу добавляет россиянам уверенности

Сборная России по баскетболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы

"Я бы хотел ошибаться, но все получилось, как я и прогнозировал: тяжелая игра против непривычной команды с большим количеством "шутеров". Мы начали довольно медленно, но потом раскачались и набрали хороший ритм, - сказал Базаревич. - Мы уже обеспечили себе плей-офф? Здорово, но об этом я даже не думаю и игроки команды не думают, ничего не изменилось в плане настроя и подготовки - надо играть и побеждать в каждом матче".

"По ходу матча Алексей Швед получил повреждение и казалось, что он не сможет продолжить. Но он проявил характер и сказал, что хочет помочь команде, и сделал это превосходно. Три победы на старте, безусловно, повысили уверенность в собственных силах", - добавил тренер.

После трех туров сборная России возглавляет группу D, имея в активе три победы. Во вторник сборная России сыграет с командой Латвии. Базаревич высказал свое мнение об игре лидера латвийцев - тяжелого форварда Кристапса Порзингиса.

"Порзингис - большой и бросающий. Это, конечно, проблема, но мы придумаем, как с ним справиться, наметки уже есть. Латвия - отличная команда. У них выросло отличное поколение игроков, каждую игру набирают по 100 очков. Но наша задача нащупать их слабые стороны, и прикрыть свои недостатки".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Евробаскет-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ДНР и ЛНР издали указы о запрете ограничения работы СММ ОБСЕ в республиках
2
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
3
В Петербурге появится памятник бордюру и поребрику
4
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
5
Сепаратисты или жертвы насилия: кто такие рохинджа и почему их притесняют
6
Президенты России и Египта призвали власти Мьянмы взять ситуацию под контроль
7
Постпред РФ при ООН предупредил о беспрецедентной угрозе войны на Корейском полуострове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама