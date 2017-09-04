Базаревич: досрочный выход в плей-офф ЧЕ не скажется на настрое российских баскетболистов

СТАМБУЛ /Турция/, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Досрочный выход в плей-офф чемпионата Европы никак не скажется на настрое и подготовке российских баскетболистов к следующим матчам группового этапа. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

В понедельник сборная России одержала третью победу на ЧЕ, одолев команду Бельгии со счетом 76:67. Россияне досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.

"Я бы хотел ошибаться, но все получилось, как я и прогнозировал: тяжелая игра против непривычной команды с большим количеством "шутеров". Мы начали довольно медленно, но потом раскачались и набрали хороший ритм, - сказал Базаревич. - Мы уже обеспечили себе плей-офф? Здорово, но об этом я даже не думаю и игроки команды не думают, ничего не изменилось в плане настроя и подготовки - надо играть и побеждать в каждом матче".

"По ходу матча Алексей Швед получил повреждение и казалось, что он не сможет продолжить. Но он проявил характер и сказал, что хочет помочь команде, и сделал это превосходно. Три победы на старте, безусловно, повысили уверенность в собственных силах", - добавил тренер.

После трех туров сборная России возглавляет группу D, имея в активе три победы. Во вторник сборная России сыграет с командой Латвии. Базаревич высказал свое мнение об игре лидера латвийцев - тяжелого форварда Кристапса Порзингиса.

"Порзингис - большой и бросающий. Это, конечно, проблема, но мы придумаем, как с ним справиться, наметки уже есть. Латвия - отличная команда. У них выросло отличное поколение игроков, каждую игру набирают по 100 очков. Но наша задача нащупать их слабые стороны, и прикрыть свои недостатки".