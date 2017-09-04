СМИ: женщина впервые назначена главным судьей на матч чемпионата Германии по футболу

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ТАСС, 4 сентября. Бибиана Штайнхаус назначена главным судьей матча третьего тура чемпионата Германии по футболу между берлинской "Гертой" и бременским "Вердером". Об этом сообщает Die Welt.
По информации издания, 38-летняя Штайнхаус вошла в список из 23 судей, отобранных для обслуживания матчей высшего дивизиона чемпионата Германии. Официальный список будет опубликован в четверг.
Штайнхаус в течение двух лет работала главным арбитром на матчах второго и третьего дивизионов чемпионата Германии. Также она обслуживала финал чемпионата мира среди женщин и матчи женского олимпийского турнира, а также Лиги чемпионов.