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Инфантино и Мутко примут участие в церемонии старта тура кубка мира по футболу

Спорт
4 сентября, 20:31 UTC+3 ТАСС

Церемония пройдет 9 сентября на стадионе "Лужники", который примет семь матчей чемпионата мира, в том числе финал

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко и глава ФИФА Джанни Инфантино

Вице-премьер РФ Виталий Мутко и глава ФИФА Джанни Инфантино

© EPA/TATYANA ZENKOVICH

ТАСС, 4 сентября. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и вице-премьер РФ Виталий Мутко примут участие в церемонии старта тура главного трофея чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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Главный трофей мирового футбола посетит 24 города за четыре месяца

Церемония пройдет 9 сентября на стадионе "Лужники", который примет семь матчей чемпионата мира, в том числе финал. Также в мероприятии примут участие мэр Москвы Сергей Собянин и чемпионы мира по футболу бразилец Бебето и француз Давид Трегезе. Кубок будет представлен в 24 российских городах и более 50 странах мира.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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