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Бывший тренер сборной России по баскетболу Блатт восхищен игрой команды на ЧЕ

Спорт
4 сентября, 20:41 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В понедельник сборная России одержала третью победу на турнире, одолев команду Бельгии, россияне досрочно обеспечили себе выход в плей-офф

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Тренер Дэвид Блатт

Тренер Дэвид Блатт

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт, который в 2007 году приводил команду к победе на чемпионате Европы, получает удовольствие от побед сборной Сергея Базаревича на Евробаскете-2017. Об этом Блатт рассказал ТАСС.

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Сборная России по баскетболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы

В понедельник сборная России одержала третью победу на турнире, одолев команду Бельгии, россияне досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. В предыдущий раз российская сборная стартовала на Евробаскете с трех побед подряд в 2011 году, когда командой руководил Блатт.

"К сожалению, я не могу присутствовать на стадионе, я провожу сборы своей команды. Но я смотрю все матчи сборной России по телевизору и наслаждаюсь, - сказал Блатт. - Сборная России показывает хороший баскетбол, побеждает в каждом матче, игроки поддерживают друг друга и видно, что это именно команда. Сборная одержала три победы, но это только начало".

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