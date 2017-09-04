Волейболисты сборной России вернулись в Москву после победы на ЧЕ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу прибыла в Москву после победы на чемпионате Европы в Польше.

Подопечные Сергея Шляпникова в ночь на понедельник переиграли сборную Германии в финале чемпионата Европы, который прошел в Кракове. Самым полезным игроком турнира был признан диагональный российской команды Максим Михайлов.

Россияне во второй раз в истории завоевали золотые медали чемпионата Европы. Ранее они выигрывали этот турнир в 2013 году, также в активе сборной России три серебряные медали (1999, 2005, 2007).