Волейболисты сборной России вернулись в Москву после победы на ЧЕ

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу прибыла в Москву после победы на чемпионате Европы в Польше.
Подопечные Сергея Шляпникова в ночь на понедельник переиграли сборную Германии в финале чемпионата Европы, который прошел в Кракове. Самым полезным игроком турнира был признан диагональный российской команды Максим Михайлов.
Россияне во второй раз в истории завоевали золотые медали чемпионата Европы. Ранее они выигрывали этот турнир в 2013 году, также в активе сборной России три серебряные медали (1999, 2005, 2007).