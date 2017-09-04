Глушаков рассказал, что по контракту с ФК "Спартак" ему нельзя кататься на коньках

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Капитану московского футбольного клуба "Спартак" Денису Глушаков по условиям контракта запрещается кататься на коньках из-за опасности получить травму. Об этом он рассказал журналистам.

В понедельник футболист принял участие в символическом вбрасывании перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Спартаком" и санкт- петербургским СКА.

"Я умею кататься на коньках, но не умею тормозить. Этому нужно учиться, но во время сезона это опасно, нельзя по контракту, потому что можно получить травму, а за это могут оштрафовать. У меня есть клюшка [Александра] Овечкина, я ее берегу. У меня целая коллекция - шайба, свитер, у меня целый комплект, осталось только купить щитки, и вперед", - сообщил футболист.

"Почему [на матч со СКА] не пришло больше игроков? Была тяжелая тренировка, ребята собирались, но в следующий раз придет больше людей, поддержим команду в боевом составе. Массимо Карреру (главного тренера команды - прим. ТАСС) не звали, это его дело, у него, может, есть свои семейные дела", - добавил капитан "Спартака".