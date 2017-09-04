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Елевич: матч с латвийцами на ЧЕ по баскетболу покажет потенциал россиян на турнире

Спорт
4 сентября, 21:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В понедельник российские баскетболисты победили бельгийцев и обеспечили себе выход в плей-офф турнира

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Сергей Елевич

Сергей Елевич

© ТАСС/Виталий Белоусов

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игра сборной России с командой Латвии на чемпионате Европы по баскетболу должна показать потенциал, которым располагает команда Сергея Базаревича на этом турнире. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер российской команды Сергей Елевич.

Российские баскетболисты победили в понедельник бельгийцев со счетом 76:67 и обеспечили себе выход в плей-офф. Ранее подопечные Базаревича обыграли команды Турции и Сербии. В следующем матче, который пройдет во вторник, россияне сыграют с латвийцами.

"Я вижу, что все игроки, которые выходят на площадку, приносят пользу, и вижу, что команда играет. Главное, чтобы команда верила в успех, - сказал Елевич. - Завтра нас ждет довольно интересная игра с Латвией - она покажет потенциал, которым мы располагаем. Латвия - приличная и задиристая команда".

Елевич считает, что в матчах с сербами и турками сборная России победила благодаря игре в обороне.

"С турками мы вытащили игру за счет характера, благодаря подстраховке не позволяя забивать сопернику. У того были три игрока, которые могли решить матч в свою пользу. С сербами ребята также бились до конца, тот же Швед все отдавал в обороне, чего редко можно было увидеть. Заслугой игры команды и тренерского штаба стало то, что сборная сумела сохранить небольшой разрыв в счете", - отметил Елевич.

"Победа была важна, пускай она была бы добыта с тяжелыми последствиями. Очень хорошей была ротация в защитных действиях, не говоря уже о нападении", - подчеркнул Елевич.

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