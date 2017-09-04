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Определились финалисты в рукопашном бою на Всероссийских играх боевых искусств

Спорт
4 сентября, 21:49 UTC+3 ТАСС

Турнир завершится 18 сентября

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ТАСС, 4 сентября. Определены финалисты в соревнованиях по рукопашному бою на десятых Всероссийских играх боевых искусств, которые проходят в Анапе.

В весовой категории до 46 кг в финал вышли Сергей Писаненко и Рустам Солиев, в весе до 50 кг - Муса Абасов и Владимир Пегов, в весе до 55 кг - Асхаб Кадаев и Егор Сенашкин, в весе до 60 кг - Мурад Кадаев и Дмитрий Курносов, в весе до 65 кг - Дмитрий Кучерявых и Артем Углов, в весе до 70 кг - Павел Плаксин и Константин Карагезов, в весе до 75 кг - Дмитрий Ковальчук и Дмитрий Шаров, в весе до 80 кг - Вадим Зуев и Артем Парушкин, в весе свыше 80 кг - Андрей Густов и Даниил Муранов.

В женских соревнованиях финалистками стали Виктория Шинкарева и Валерия Девятайкина (до 50 кг), Александра Артемова и Дарья Сибелева (до 55 кг), Виктория Васильева и Анастасия Коваленко (до 60 кг).

Всероссийские игры боевых искусств завершатся 18 сентября.

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