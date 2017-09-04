Жуков считает несвоевременным поднимать вопрос о допуске сборной России к ОИ-2018

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает несвоевременным поднимать вопрос о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом Жуков сообщил журналистам.

"Сейчас не нужно поднимать вопрос о допуске сборной к Олимпиаде, нужно говорить о том, что идет восстановление нашей системы, - сказал Жуков. - Много событий прошло в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) - назначили генерального директора, там важная инспекция будет, которая будет смотреть, все ли нормально".

"От этого будет зависеть восстановление РУСАДА, в свою очередь, от этого будет зависеть и восстановление Паралимпийского комитета России (ПКР) и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которые в своих дорожных картах имеют пункт о восстановлении РУСАДА. Это сейчас важно, комиссия работает, посмотрим, сейчас говорить преждевременно, будем ждать итогов работы комиссий Международного олимпийского комитета (МОК)", - добавил он.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, первая занимается перепроверкой допинг-проб участников ОИ-2014 в Сочи, ее возглавляет Денис Освальд, вторая - это специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года. Ранее глава МОК Томас Бах заявлял о том, что санкции к российскому спорту в случае выявления нарушений должны быть применены не позднее октября текущего года.