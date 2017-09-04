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Глава ОКР Жуков назвал плохой ситуацию с боксом в России

Спорт
4 сентября, 22:13 дата обновления: 4 сентября, 22:17 UTC+3 ТАСС

Глава ОКР также назвал случайностью отсутствие золотых медалей у сборных России по борьбе и дзюдо по итогам чемпионатов мира

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Глава ОКР Александр Жуков

Глава ОКР Александр Жуков

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 4 сентября. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) считает плохой ситуацию с боксом в стране. Об этом Жуков сообщил журналистам.

На проходившем с 25 августа по 2 сентября чемпионате мира по боксу сборная России завоевала одну серебряную и одну бронзовую медали, впервые с 1999 года оставшись без золотых наград.

"С боксом все очень плохо, все хуже и хуже с каждым годом, особого просвета не видно, - сказал Жуков. - Очень тусклые впечатления от бокса. Даже не видно молодых и перспективных боксеров, нужно серьезно работать, до Олимпиады время есть. Там сейчас новое руководство в федерации".

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"Отсутствие золота на ЧМ по борьбе и дзюдо является случайностью"

Жуков также назвал случайностью отсутствие золотых медалей у сборных России по борьбе и дзюдо по итогам чемпионатов мира.

"Это случайность, у нас сильная школа. Смена поколений [в борьбе] пройдет и все будет нормально. Такая же ситуация и в дзюдо - это просто скорее неудачные выступления", - отметил Жуков.

Российские дзюдоисты завоевали четыре медали на мировом первенстве, борцы на аналогичном турнире выиграли 10 наград. 

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Жуков, Александр Дмитриевич
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