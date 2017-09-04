Жуков: результаты российских баскетболистов на чемпионате Европы удивляют

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу показывает удивительные результаты на чемпионата Европы. Такое мнение журналистам высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Российские баскетболисты выиграли все три стартовые встречи на турнире, победив команды Турции, Сербии и Бельгии. Россияне досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, в предыдущий раз российская сборная стартовала на Евробаскете с трех побед подряд в 2011 году.

"Баскетболисты удивляют, потому что обыгрывают сильные команды, притом что игра не особо впечатляет, - сказал Жуков. - Может быть, берегут силы, но выигрывают, что хорошо. Если они не в полную силу играют, то значит, могут прибавить и выиграть. В принципе, у нас опытная команда, которая имеет опыт Олимпиады".

Следующий матч россияне проведут 5 сентября с командой Латвии.