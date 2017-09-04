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Епанчинцев: степень серьезности травмы вратаря ХК "Спартак" Беспалова пока неизвестна

Спорт
4 сентября, 22:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Голкипер получил травму в матче чемпионата КХЛ со СКА

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Главный тренер ХК "Спартак" Вадим Епанчинцев

Главный тренер ХК "Спартак" Вадим Епанчинцев

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Степень серьезности травмы голкипера московского "Спартака" Никиты Беспалова, который получил повреждение в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с санкт-петербургским СКА, определится позднее. Об этом журналистам сообщил главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев.

В понедельник "Спартак" дома уступил СКА со счетом 0:5. Беспалов был заменен в перерыве между первым и вторым периодом при счете 0:2. "Никита получил травму. Насколько она серьезна, неизвестно", - заявил Епанчинцев.

По словам главного тренера "Спартака", его команда очень робко начала матч против СКА. "Мы много позволили сопернику во всех зонах, не было контроля шайбы, СКА во всех компонентах нас переиграл. Мы готовились, не знаю, почему, может, фамилии на свитерах повлияли, мастерство есть мастерство. Конечно же, травма Беспалова и второй гол в раздевалку тоже сказались", - поделился мнением специалист.

В следующем матче "Спартак" 6 сентября сыграет с финским "Йокеритом". "Нам нужно побеждать "Йокерит" для болельщиков. Потом будет перерыв, вздохнем, нам явно не хватает свежести, некоторые игроки, даже опытные, не могут элементарных вещей сделать. Мы сделаем ротацию, освежим состав", - сообщил Епанчинцев.

В свою очередь, главный тренер СКА Олег Знарок отметил, что его команда сыграла строго по заданию. "Получилась хорошая игра, сухой матч. Команда сыграла строго по заданию, все молодцы", - заявил он.

"Спартак" после семи игр набрал восемь очков и занимает шестое место на Западе. После шести матчей в активе СКА 16 баллов и первое место в Западной конференции лиги.

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