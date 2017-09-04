Ковальчук уверен, что "Спартак" сможет выйти в плей-офф КХЛ сезона-2017/18

Сборная Германии разгромила команду Норвегии в матче отбора ЧМ-2018Спорт 5 сентября, 0:02
Российская теннисистка Касаткина проиграла в 1/8 финала US OpenСпорт 4 сентября, 23:49
Макарова и Веснина проиграли в третьем круге US Open в парном разрядеСпорт 4 сентября, 23:34
Сборная Сербии по баскетболу победила команду Турции в матче чемпионата ЕвропыСпорт 4 сентября, 23:01
Епанчинцев: степень серьезности травмы вратаря ХК "Спартак" Беспалова пока неизвестнаСпорт 4 сентября, 22:53
Трамп дал согласие на многомиллиардные поставки оружия СеулуМеждународная панорама 4 сентября, 22:44
Рогозин и вице-премьер Госсовета КНР обсудили сотрудничество в космосеКосмос 4 сентября, 22:38
Жуков: результаты российских баскетболистов на чемпионате Европы удивляютСпорт 4 сентября, 22:14
Глава ОКР Жуков назвал плохой ситуацию с боксом в РоссииСпорт 4 сентября, 22:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Московский "Спартак" обладает отличным тренерским штабом и хорошими молодыми игроками, команда должна решить задачу по выходу в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в текущем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал нападающий санкт- петербургского СКА Илья Ковальчук.
В понедельник "Спартак" дома уступил СКА со счетом 0:5. Ковальчук отметился двумя заброшенными шайбами.
"Разные команды, есть слабее, есть сильнее. "Спартак" идет на шестом месте в конференции, у них игра через день, ребята подустали, а у нас был перерыв. Это все сказывается, у них молодая хорошая команда и отличный тренерский штаб. Думаю, в плей-офф они точно выйдут", - заявил Ковальчук.
По словам нападающего, результат приходит к СКА через кропотливую работу. "Мы много работаем, тренерский штаб досконально разбирает соперников, смотрим много видео. Результат не приходит просто так", - отметил он.
"Конечно, приятно, что поддерживали, слышал поддержку от Санкт-Петербурга, в Москве это приятно. Обычно, когда мы играем со "Спартаком", меня освистывают, а сегодня поддерживали. Мы стараемся играть для болельщиков, неважно, кто за кого болеет, и сегодня была красивая игра", - заключил он.
"Спартак" после семи игр набрал восемь очков и занимает шестое место на Западе. После шести матчей в активе СКА 16 баллов и первое место в Западной конференции лиги.