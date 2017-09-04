Воронин: хоккеисты "Спартака" проявили слишком много уважения к СКА в матче КХЛ

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Спартак" не достаточно серьезно настроился на игру против СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал нападающий красно- белых Артем Воронин.
В понедельник "Спартак" дома уступил СКА со счетом 0:5.
"Несмотря на поражение, уверен, что по самоотдаче мы сыграли на все сто процентов. СКА имеет ряд высококлассных хоккеистов, но есть и игроки, против которых можно играть. Думаю, что "Спартак" проявил слишком много уважения к СКА. Коскинен сегодня слишком много отдыхал",- сказал Воронин.
Хоккеисты "Спартака" поговорили друг с другом после матча со СКА, чтобы в дальнейшем команда не позволяла себе так проигрывать, рассказал защитник красно-белых Дмитрий Юдин.
"Все-таки проигрывать 0:5 перед своими болельщиками очень неприятно: мы с ребятами поговорили после матча, чтобы в дальнейшем никто не рассыпался. Депрессии нет - впереди очень серьезный матч с "Йокеритом", где нужно играть на результат. Возможно, робко начали первый период ("Спартак" проиграл в нем по броскам - 3:15 - прим. ТАСС). Что касается Ковальчука, то надеемся, что сдержим его в следующем матче", - отметил Юдин.
СКА лидирует в таблице Западной конференции с 16 очками. "Спартак" занимает шестое место, набрав восемь очков. В следующем матче СКА 6 сентября сыграет в гостях с рижским "Динамо", "Спартак" примет хельсинкский "Йокерит".