Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Воронин: хоккеисты "Спартака" проявили слишком много уважения к СКА в матче КХЛ

Спорт
4 сентября, 23:03 дата обновления: 4 сентября, 23:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Московский клуб дома уступил СКА со счетом 0:5

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Спартак" не достаточно серьезно настроился на игру против СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал нападающий красно- белых Артем Воронин.

В понедельник "Спартак" дома уступил СКА со счетом 0:5.

"Несмотря на поражение, уверен, что по самоотдаче мы сыграли на все сто процентов. СКА имеет ряд высококлассных хоккеистов, но есть и игроки, против которых можно играть. Думаю, что "Спартак" проявил слишком много уважения к СКА. Коскинен сегодня слишком много отдыхал",- сказал Воронин.

Хоккеисты "Спартака" поговорили друг с другом после матча со СКА, чтобы в дальнейшем команда не позволяла себе так проигрывать, рассказал защитник красно-белых Дмитрий Юдин.

"Все-таки проигрывать 0:5 перед своими болельщиками очень неприятно: мы с ребятами поговорили после матча, чтобы в дальнейшем никто не рассыпался. Депрессии нет - впереди очень серьезный матч с "Йокеритом", где нужно играть на результат. Возможно, робко начали первый период ("Спартак" проиграл в нем по броскам - 3:15 - прим. ТАСС). Что касается Ковальчука, то надеемся, что сдержим его в следующем матче", - отметил Юдин.

СКА лидирует в таблице Западной конференции с 16 очками. "Спартак" занимает шестое место, набрав восемь очков. В следующем матче СКА 6 сентября сыграет в гостях с рижским "Динамо", "Спартак" примет хельсинкский "Йокерит".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Двое российских военных погибли в Сирии во время обстрела ИГ
2
Роскомнадзор заблокировал и запретил распространение видео об Олеге Тинькове
3
Трамп дал согласие на многомиллиардные поставки оружия Сеулу
4
Депутат связал заявления Маска об опасности ИИ с боязнью конкуренции со стороны РФ и Китая
5
Кадыров поблагодарил Путина, который осудил насилие против мусульман
6
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
7
В Петербурге появится памятник бордюру и поребрику
Темы дня
Новости партнеров
Реклама