Сборная Нигерии по футболу сыграла вничью с командой Камеруна в отборе ЧМ-2018

Скворцова советует проверять в Минздраве просьбы собрать деньги на лечение за рубежомОбщество 5 сентября, 0:47
Сборная Германии разгромила команду Норвегии в матче отбора ЧМ-2018Спорт 5 сентября, 0:02
МИД РФ: 59 россиян заразились вирусом Коксаки в турецкой Анталье с июляОбщество 4 сентября, 23:50
Российская теннисистка Касаткина проиграла в 1/8 финала US OpenСпорт 4 сентября, 23:49
Макарова и Веснина проиграли в третьем круге US Open в парном разрядеСпорт 4 сентября, 23:34
Сборная Сербии по баскетболу победила команду Турции в матче чемпионата ЕвропыСпорт 4 сентября, 23:01
Епанчинцев: степень серьезности травмы вратаря ХК "Спартак" Беспалова пока неизвестнаСпорт 4 сентября, 22:53
Трамп дал согласие на многомиллиардные поставки оружия СеулуМеждународная панорама 4 сентября, 22:44
Рогозин и вице-премьер Госсовета КНР обсудили сотрудничество в космосеКосмос 4 сентября, 22:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 5 сентября. Сборная Камеруна сыграла вничью с командой Нигерии со счетом 1:1 в домашнем матче отбора чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
В составе сборной Нигерии гол забил Мойзес Симон (30-я минута). У камерунцев отличился Венсан Абубакар (75).
Сборная Нигерии занимает первое место в группе B с 10 очками, следом идут команды Замбии (4), Камеруна (3), Алжира (1).
В матче группы A сборная Ливии победила команду Гвинеи (1:0). В таблице группы A лидирует команда Туниса (9), следом идут сборные Конго (6), Гвинеи (3), Ливии (3).
В заключительном раунде отборочного турнира 20 команд разбиты на пять групп. Победители квартетов квалифицируются на мировое первенство.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.