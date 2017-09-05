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Сборная Нигерии по футболу сыграла вничью с командой Камеруна в отборе ЧМ-2018

Спорт
5 сентября, 0:12 UTC+3 ТАСС

В другой встрече сборная Ливии победила команду Гвинеи

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ТАСС, 5 сентября. Сборная Камеруна сыграла вничью с командой Нигерии со счетом 1:1 в домашнем матче отбора чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

В составе сборной Нигерии гол забил Мойзес Симон (30-я минута). У камерунцев отличился Венсан Абубакар (75).

Сборная Нигерии занимает первое место в группе B с 10 очками, следом идут команды Замбии (4), Камеруна (3), Алжира (1).

В матче группы A сборная Ливии победила команду Гвинеи (1:0). В таблице группы A лидирует команда Туниса (9), следом идут сборные Конго (6), Гвинеи (3), Ливии (3).

В заключительном раунде отборочного турнира 20 команд разбиты на пять групп. Победители квартетов квалифицируются на мировое первенство.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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