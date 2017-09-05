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Хачанов и Рублев не сумели выйти четвертьфинал US Open в парном разряде

Спорт
5 сентября, 2:07 UTC+3 ТАСС

Они проиграли французской паре Жюльен Беннето/Эдуар Роже-Васслен

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Андрей Рублев

Андрей Рублев

© EPA-EFE/JUSTIN LANE

ТАСС, 5 сентября. Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли пробиться в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд - $50,4 млн) в парном разряде.

В матче третьего круга россияне проиграли французам Жюльену Беннето и Эдуару Роже-Васслену со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 2:6.

Рублев - единственный россиянин, продолжающий борьбу на US Open в одиночном разряде. 19-летний теннисист в матче 1/4 финала встретится с первой "ракеткой" мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. В прошлом году турнир выиграли бразилец Бруно Соарес и британец Джейми Маррей.

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