Хачанов и Рублев не сумели выйти четвертьфинал US Open в парном разряде

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ТАСС, 5 сентября. Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли пробиться в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд - $50,4 млн) в парном разряде.
В матче третьего круга россияне проиграли французам Жюльену Беннето и Эдуару Роже-Васслену со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 2:6.
Рублев - единственный россиянин, продолжающий борьбу на US Open в одиночном разряде. 19-летний теннисист в матче 1/4 финала встретится с первой "ракеткой" мира испанцем Рафаэлем Надалем.
Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. В прошлом году турнир выиграли бразилец Бруно Соарес и британец Джейми Маррей.