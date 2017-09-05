Олимпийский чемпион по дзюдо Мансур Исаев намерен выступить на Играх-2020

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Олимпийский чемпион 2012 года по дзюдо в весовой категории до 73 кг Мансур Исаев не планирует завершать карьеру и намерен выступить на Играх в Токио. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я не завершил карьеру, планирую выступать. Сейчас у меня была травма. Пытаюсь восстановиться и набрать хорошую форму. Думаю, что мне нужно еще полгода, чтобы вернуться к оптимальным кондициям", - сказал Исаев.

"После такого перерыва нужно много времени, поэтому сразу начинать с серьезных стартов нельзя. Думаю, для начала это будет небольшой турнир, а потом уже пойду по нарастающей", - отметил 30-летний дзюдоист.

В июне в программу Олимпиады в Токио были включены смешанные командные соревнования по дзюдо. Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

На вопрос, ставит ли он перед собой задачу выступить на Олимпиаде-2020, Исаев ответил: "Конечно же, ставлю. Тем более что будет дополнительный комплект медалей - в командных соревнованиях. На чемпионате мира был их тест. Это станет еще одним стимулом, у нас много сильных спортсменов, но в весовую категорию можно заявить только одного, а благодаря командным соревнованиям можно будет и двоих".

Сборная России по дзюдо на чемпионате мира 2017 года, в котором Исаев не участвовал, завоевала одну серебряную и три бронзовые медали. "Я бы не сказал, что это неудача, все в порядке. Мы двигаемся по курсу, намеченному Эцио Гамбой (генеральный менеджер сборных России - прим. ТАСС) и старшими тренерами", - сказал Исаев.

"Олимпийский патруль" во Владивостоке

Исаев принял участие в акции проекта "Олимпийский патруль", которая прошла в школе номер 82 во Владивостоке.

В июне 2017 года во время Петербургского международного экономического форума Олимпийский комитет России и фонд "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве. "Олимпийский патруль", являющийся всероссийским спортивно-образовательным проектом, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) 2017 года - первый шаг в реализации этого сотрудничества, направленного на развитие спорта.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.