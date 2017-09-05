Олимпийский чемпион по дзюдо Хайбулаев еще не определился, будет ли продолжать карьеру

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Олимпийский чемпион 2012 года по дзюдо в весовой категории до 100 кг Тагир Хайбулаев пока не определился с тем, будет ли выступать на соревнованиях. Об этом он рассказал ТАСС.

"Пока пауза. Я нахожусь в сборной, рядом с Эцио Гамбой (генеральный менеджер сборных России - прим. ТАСС). Помогаю ребятам, участвую в тренировочном процессе. Так что я в сборной, но пока в качестве консультанта", - сказал Хайбулаев.

На вопрос, когда он рассчитывает принять окончательное решение о продолжении карьеры, собеседник ТАСС ответил: "Пока сложно сказать. Еще есть недолеченные после Олимпиады травмы. Ситуация в подвешенном состоянии. Время покажет, прогнозировать не люблю".

Сборная России по дзюдо на чемпионате мира 2017 года, в котором Хайбулаев не участвовал, завоевала одну серебряную и три бронзовые медали. "Многих расстроило то, что мало медалей. Но не стоит беспокоиться, так у нас всегда было, зато на Олимпиадах все по-другому. Много новых ребят, они набираются опыта, идет рабочий процесс", - отметил 33-летний дзюдоист.

В июне в программу Олимпиады в Токио были включены смешанные командные соревнования по дзюдо. Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. "Положительно отношусь к тому, что ввели командные соревнования. Это еще один шанс для сборной России выиграть медаль. Состав у нас сильный, плюс подтягиваются девчонки - будем тренировать их еще активнее. Посмотрим, будет интересно", - сказал Хайбулаев.

"Олимпийский патруль" во Владивостоке

Хайбулаев принял участие в акции проекта "Олимпийский патруль", которая прошла в школе номер 82 во Владивостоке.

В июне 2017 года во время Петербургского международного экономического форума Олимпийский комитет России и фонд "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве. "Олимпийский патруль", являющийся всероссийским спортивно-образовательным проектом в рамках Восточного экономического форума, стал шагом в реализации этого сотрудничества, направленного на развитие спорта.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, 5 сентября проводится ряд мероприятий в рамках предварительной программы.

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