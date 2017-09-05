Кличко: Поветкин прибавил после смены тренера и способен стать чемпионом мира

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин прибавил после смены тренерского штаба и имеет талант для того, чтобы стать чемпионом мира. Об этом ТАСС заявил бывший чемпион мира Владимир Кличко.

"Я думаю, что у Саши [Поветкина] есть талант для того, чтобы стать чемпионом [в супертяжелом весе]. Это, безусловно. Со временем он приобрел больше опыта. Я думаю, что сейчас он стал лучше [чем был в поединке со мной]", - сказал Кличко.

Поединок между Поветкиным и Кличко прошел осенью 2013 года в Москве и завершился поражением россиянина по очкам. 3 августа нынешнего года украинский боксер объявил о завершении карьеры.

Поветкин в июле был возвращен в рейтинги Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) после завершения допинговых скандалов. В настоящий момент дело спортсмена также рассматривается во Всемирном боксерском совете (WBC).

Чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, титулами WBA и IBF владеет англичанин Энтони Джошуа, WBO - новозеландец Джозеф Паркер.