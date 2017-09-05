Сборная Новой Зеландии вышла в межконтинентальные стыковые матчи отбора к ЧМ-2018

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ТАСС, 5 сентября. Сборная Новой Зеландии по футболу в гостях со счетом 2:2 сыграла вничью с командой Соломоновых островов в ответном финальном матче отборочного раунда в зоне Океании к чемпионату мира 2018 года и пробились в межконтинентальные стыковые матчи.
В составе новозеландцев отличился Майер Беван (14-я минута), также гол в свои ворота забил полузащитник команды Соломоновых островов Хаддис Гагаме (21). В составе хозяев голы забили Мика Леалафа (28) и Анри Фаародо (78), забив оба мяча с пенальти. Первый матч завершился со счетом 6:1 в пользу новозеландцев. Таким образом, по сумме двух матчей новозеландцы одержали победу в противостоянии со счетом 8:3.
В стыковых матчах сборная Новой Зеландии встретится с командой, которой займет пятое место в отборе в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка). На данный момент пятое место в таблице зоны КОНМЕБОЛ занимает сборная Аргентины. 6 ноября новозеландцы примут на своем поле соперника, а 14 ноября сыграют на выезде ответный матч.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.