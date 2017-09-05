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Румменигге ушел в отставку с поста главы Ассоциации европейских клубов

Спорт
5 сентября, 9:37 UTC+3 ТАСС

Немец являлся председателем организации с момента ее создания - 21 января 2008 года

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ТАСС, 5 сентября. Карл-Хайнц Румменигге покинул пост председателя Ассоциации европейских клубов (ECA). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее Румменигге на совете ЕСА в Мадриде сообщил, что не будет переизбираться на пост главы организации.

В понедельник на генеральной ассамблее ЕСА в Женеве 61-летний Румменигге попрощался с членами организации. На встрече присутствовали президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. Румменигге поблагодарил их за сотрудничество с ЕСА, добавив, что бывший президент УЕФА Мишель Платини был важным партнером для ЕСА, и организация многим ему обязана.

"Для меня было честью работать с вами, я думаю, что мы проделали хорошую работу. ЕСА стала сильным партнером УЕФА и ФИФА. Когда мы начинали, у нас было свое видение и идеи. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что за последнее десятилетие мы добились такого, на что даже не смели надеяться", - сказал Румменигге в своей прощальной речи.

Новый председатель ЕСА будет назначен во вторник во второй день генеральной ассамблеи в Женеве.

Румменигге являлся председателем ЕСА с момента создания организации - 21 января 2008 года, он трижды переизбирался на эту должность. ECA является единственным независимым органом, напрямую представляющим интересы футбольных клубов на европейском уровне. ЕСА определяет своей целью создание новой, более демократической модели управления, которая отражала бы ведущую роль клубов в футболе.

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