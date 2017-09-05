Кузнецова и Цибулкова примут участие в теннисном турнире "ВТБ Кубок Кремля"

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ТАСС, 5 сентября. Россиянка Светлана Кузнецова, британка Йоханна Конта и словачка Доминика Цибулкова сыграют в теннисном турнире "ВТБ Кубок Кремля" в женском одиночном разряде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.
Кузнецова является первой "ракеткой" России и занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка выигрывала Кубок Кремля последние два года. Цибулкова, которая является 10-й "ракеткой" мира, в девятый раз приедет в Москву на турнир, где она побеждала в 2011 году. В 2016 году словачка пропустила соревнования, хоть и была заявлена, так как ей пришлось поменять свое игровое расписание из-за Итогового турнира WTA, на котором она одержала победу.
Седьмая "ракетка" мира Конта будет "посеяна" на турнире под первым номером. В текущем сезоне британка дошла до полуфинала Уимблдона и одержала победу на престижном турнире WTA в Майами. Также в турнире сыграет латвийская теннисистка Елена Остапенко (12-я позиция в рейтинге), которая в 2017 году победила на Открытом чемпионате Франции.
Вице-президент Федерации Тенниса России Алексей Селиваненко заявил, что организаторы довольны составом как мужского, так и женского турниров. "Во-первых, в заявочном листе оба победителя турнира прошлого года - Кузнецова и Пабло Карреньо Буста, и это важно, что игроки возвращаются из года в год. Во-вторых, мы имеем теннисистов, которые играют хорошо на протяжении текущего года, как Остапенко или Конта. По совокупности всех факторов, перенасыщенности календаря, травм сразу нескольких ведущих игроков из первой 20-ки рейтинга, появления новых турниров - мы должны быть довольны списком и ожидать интересного турнира",- цитирует Селиваненко пресс-служба турнира.
Ранее стало известно, что в мужском одиночном турнире Кубка Кремля примут участие россияне Карен Хачанов (29) и Андрей Рублев (53). Испанец Пабло Карреньо Буста (19) будет защищать звание действующего победителя Кубка Кремля. Также на московских кортах сыграют россияне Андрей Кузнецов (75) и Даниил Медведев (54), испанцы Альберт Рамос-Виньолас (24), Фелисиано Лопес (35), немец Филипп Кольшрайбер (37), француз Адриан Маннарино (34), итальянец Паоло Лоренци (40), серб Янко Типсаревич (67).
"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.