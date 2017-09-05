Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кузнецова и Цибулкова примут участие в теннисном турнире "ВТБ Кубок Кремля"

Спорт
5 сентября, 10:09 UTC+3 ТАСС

Первым номером "посева" на турнире будет британка Йоханна Конта

Поделиться
Материал из 1 страницы
Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

© EPA/WILL OLIVER

ТАСС, 5 сентября. Россиянка Светлана Кузнецова, британка Йоханна Конта и словачка Доминика Цибулкова сыграют в теннисном турнире "ВТБ Кубок Кремля" в женском одиночном разряде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.

Кузнецова является первой "ракеткой" России и занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка выигрывала Кубок Кремля последние два года. Цибулкова, которая является 10-й "ракеткой" мира, в девятый раз приедет в Москву на турнир, где она побеждала в 2011 году. В 2016 году словачка пропустила соревнования, хоть и была заявлена, так как ей пришлось поменять свое игровое расписание из-за Итогового турнира WTA, на котором она одержала победу.

Седьмая "ракетка" мира Конта будет "посеяна" на турнире под первым номером. В текущем сезоне британка дошла до полуфинала Уимблдона и одержала победу на престижном турнире WTA в Майами. Также в турнире сыграет латвийская теннисистка Елена Остапенко (12-я позиция в рейтинге), которая в 2017 году победила на Открытом чемпионате Франции.

Вице-президент Федерации Тенниса России Алексей Селиваненко заявил, что организаторы довольны составом как мужского, так и женского турниров. "Во-первых, в заявочном листе оба победителя турнира прошлого года - Кузнецова и Пабло Карреньо Буста, и это важно, что игроки возвращаются из года в год. Во-вторых, мы имеем теннисистов, которые играют хорошо на протяжении текущего года, как Остапенко или Конта. По совокупности всех факторов, перенасыщенности календаря, травм сразу нескольких ведущих игроков из первой 20-ки рейтинга, появления новых турниров - мы должны быть довольны списком и ожидать интересного турнира",- цитирует Селиваненко пресс-служба турнира.

Ранее стало известно, что в мужском одиночном турнире Кубка Кремля примут участие россияне Карен Хачанов (29) и Андрей Рублев (53). Испанец Пабло Карреньо Буста (19) будет защищать звание действующего победителя Кубка Кремля. Также на московских кортах сыграют россияне Андрей Кузнецов (75) и Даниил Медведев (54), испанцы Альберт Рамос-Виньолас (24), Фелисиано Лопес (35), немец Филипп Кольшрайбер (37), француз Адриан Маннарино (34), итальянец Паоло Лоренци (40), серб Янко Типсаревич (67).

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок Кремля
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не видит "фронды" в позиции Кадырова по Мьянме
2
Путин: РФ оставляет за собой право на дальнейшее сокращение числа дипломатов США
3
Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе
4
Путин встречался с Сечиным и Евтушенковым по спору между АФК "Система" и "Роснефтью"
5
Источник: Москва получила ответ по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Вороненкова
6
Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита БРИКС. Видеотрансляция
7
Директор СибНИА: уникальный самолет из композитов создан на замену Ан-2
Темы дня
Новости партнеров
Реклама