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Шорт-трекисты Ан и Просвирнова вошли в состав сборной России на два этапа Кубка мира

Спорт
5 сентября, 11:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Первый этап пройдет с 28 сентября по 1 октября в Венгрии, второй - с 5 по 8 октября - в Нидерландах

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МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Виктор Ан и Софья Просвирнова выступят в составе сборной России по шорт-треку на двух стартовых этапах Кубка мира. Об этом ТАСС сообщила начальник команды Анна Максименко.

Первый этап Кубка мира сезона-2017/18 пройдет в Будапеште с 28 сентября по 1 октября, с 5 по 8 октября состоится второй этап в голландском Дордрехте.

"В состав мужской команды вошли Ан, Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Александр Шульгинов, Денис Айрапетян, Артем Козлов. В составе женской сборной выступят Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Татьяна Бородулина, Евгения Захарова и Юлия Шишкина", - сказала Максименко.

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