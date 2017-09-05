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Тарпищев: матч с Надалем на US Open даст Рублеву огромный опыт

Спорт
5 сентября, 12:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Встреча 1/4 финала турнира состоится 6 сентября

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Матч 1/4 финала Открытого чемпионата США с первой "ракеткой" мира испанцем Рафаэлем Надалем даст 19-летнему россиянину Андрею Рублеву огромный опыт и покажет, над чем нужно работать. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В понедельник Рублев в 1/8 финала турнира обыграл бельгийца Давида Гоффена - 7:5, 7:6 (7:5), 6:3. Матч между Рублевым и Надалем состоится 6 сентября.

"Рублев играет очень быстро, нацеленно, его нужно останавливать на тренировках. Он является победителем Roland Garros по юниорам, был первой "ракеткой" среди теннисистов до 18 лет, поэтому работа идет в том режиме, в котором и должна быть, его время настанет через пару лет. То, что Андрей выиграл подряд много матчей, радует, но это ожидаемый результат. Молодых, как говорится, "колбасит" по нервной системе, но тот факт, что Рублев проиграл лишь один сет за это время, говорит о его надежности", - отметил Тарпищев.

"С Надалем будет ему сложно играть, так как не хватает пока что остроатакующих действий. Рафаэль моторнее, сложно играть с ним с задней линии в силу того, что он играет левой рукой, да еще и с вращениями. Андрею будет интересно с ним сыграть, это будет для него огромным опытом, Рублев увидит, в чем ему нужно добавлять в дальнейшем. Ждем этого матча и надеемся, что наш теннисист сыграет как можно лучше", - добавил собеседник агентства.

Открытый чемпионат США является заключительным в году турниром серии Большого шлема. Соревнования завершатся 10 сентября.

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