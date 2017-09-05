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Боксер Федор Чудинов проведет бой против итальянца Джованни де Каролиса 3 ноября

Спорт
5 сентября, 12:29 UTC+3 ТАСС

Последний раз Чудинов выходил на ринг 22 июля, победив техническим нокаутом во втором раунде аргентинца Хонатана Барбадильо в поединке на Красной площади

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Федор Чудинов

Федор Чудинов

© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 5 сентября. Российский боксер Федор Чудинов проведет следующий бой против итальянца Джованни де Каролиса 3 ноября в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот".

"Федор Чудинов будет драться с де Каролисом в Нижнем Новгороде 3 ноября", - сообщили в пресс-службе.

Последний раз Чудинов выходил на ринг 22 июля, победив техническим нокаутом во втором раунде аргентинца Хонатана Барбадильо в поединке на Красной площади. Россиянин был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. В активе 29-летнего спортсмена 17 боев на профессиональном ринге, 15 побед (11 нокаутом) и два поражения.

Де Каролис является бывшим чемпионом мира по версии WBA в весе до 76,2 кг. Титульный бой итальянец получил после того, как Чудинов стал суперчемпионом по версии WBA в этой весовой категории. Де Каролис провел 33 поединка в своей карьере. В его активе 24 победы (12 нокаутом), восемь поражений и одна ничья.

Также на турнире в Нижем Новгороде другой российский боксер Андрей Сироткин встретится с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях никарагуанцем Рикардо Майоргой.

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