Организаторы St.Petersburg Open планируют пригласить Шарапову

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Организаторы St.Petersburg Open планируют пригласить ШараповуСпорт 5 сентября, 13:06
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Организаторы теннисного турнира в Санкт-Петербурге St.Petersburg Open планируют пригласить на соревнования Марию Шарапову. Об этом журналистам рассказал генеральный директор турнира Александр Медведев в перерыве матча между сборными администрации Приморского края и командой Восточного экономического форума (ВЭФ).
"У нас нет задачи обойти Кубок Кремля, мы лучше многих турниров не только в категории 250, но и 500 по последнему рейтингу. Сильные игроки привлекают публику. Шарапова? В наших планах", - сказал Медведев.
"Пока еще рано говорить, кто из звезд приедет к нам на турнир. Сезон закончится, будем разговаривать", - добавил он.
Турнир в Санкт-Петербурге стартует 29 января.
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.