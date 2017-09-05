Организаторы St.Petersburg Open планируют пригласить Шарапову

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Организаторы теннисного турнира в Санкт-Петербурге St.Petersburg Open планируют пригласить на соревнования Марию Шарапову. Об этом журналистам рассказал генеральный директор турнира Александр Медведев в перерыве матча между сборными администрации Приморского края и командой Восточного экономического форума (ВЭФ).

"У нас нет задачи обойти Кубок Кремля, мы лучше многих турниров не только в категории 250, но и 500 по последнему рейтингу. Сильные игроки привлекают публику. Шарапова? В наших планах", - сказал Медведев.

"Пока еще рано говорить, кто из звезд приедет к нам на турнир. Сезон закончится, будем разговаривать", - добавил он.

Турнир в Санкт-Петербурге стартует 29 января.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.