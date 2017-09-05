Главный тренер "Атлетико" Симеоне продлил контракт с клубом до 2020 года

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ТАСС, 5 сентября. Главный тренер "Атлетико" аргентинец Диего Симеоне продлил контракт с испанским футбольным клубом до 30 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба "Атлетико".
Предыдущий контракт Симеоне был рассчитан до 2018 года. Весной 2017 года итальянские СМИ сообщали, что миланский "Интер" предложил специалисту пятилетний контракт на сумму более €50 млн.
Симеоне возглавил "Атлетико" в 2011 году. 47-летний специалист приводил клуб из Мадрида к победе в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны. Под руководством Симеоне "Атлетико" стал победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА. Он был признан лучшим тренером 2016 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Как сообщается на сайте клуба, "в элите европейских тренеров" Симеоне является вторым специалистом по продолжительности работы в одном клубе. Текущий сезон станет для аргентинца седьмым в качестве главного в "Атлетико". Француз Арсен Венгер, возглавляющий лондонский "Арсенал", тренирует клуб более 20 лет.