Алексей Сорокин открыл в Екатеринбурге стадион "Калининец", тренировочную площадку ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин открыл в Екатеринбурге стадион "Калининец", который во время чемпионата мира по футболу будет тренировочной площадкой.

Стадион "Калининец" оборудован трибунами на 500 мест, раздевалками с душевыми, конференц-залом на 500 мест, мачтами освещения. Объект расположен в непосредственной близости от гостиниц, где будут размещаться команды.

"Нам отрадно, что все здесь уже можно посмотреть и пощупать, нет никаких тревог. Стадион в очень хорошем виде, он пригоден для команд любого уровня. Поле необходимо сохранить в идеальном состоянии до того момента, как сюда приедет тренироваться команда, это самая главная задача оргкомитета", - сказал Сорокин, добавив, что после чемпионата мира судьба объекта будет в руках города.

Планируется, что после чемпионата мира "Калининец" будет предоставлен в пользование ДЮСШ по футболу "Урал" (280 воспитанников, 6 специалистов тренерско- преподавательского состава).

Екатеринбург примет четыре матча чемпионата мира по футболу.

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