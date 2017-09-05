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Гомельский: главная проблема сборной России по баскетболу на ЧЕ - позиция разыгрывающего

Спорт
5 сентября, 13:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Каменских

Россияне выиграли три стартовые встречи на турнире, обеспечив выход в плей-офф

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МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Каменских/. Главной проблемой сборной России по баскетболу на чемпионате Европы является позиция разыгрывающего защитника. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России, телекомментатор Владимир Гомельский.

"Главная проблема сборной России - это первый номер, разыгрывающий защитник, - сказал Гомельский. - Базаревичу (главному тренеру сборной России - прим. ТАСС) пора самому переодеваться и выходить на площадку. Один на скорости водить [мяч] не умеет, другой - на скорости не умеет отдавать передачу".

"Но они не виноваты в этом. Беда в том, что детские тренеры не умеют ставить скоростную технику. Это очень кропотливая индивидуальная работа, а они не хотят заморачиваться и заниматься этим", - добавил Гомельский.

Также эксперт прокомментировал ближайший матч сборной России с командой Латвии и игру лидера латвийцев Кристапса Порзингиса. "Порзингиса не нужно особенно держать, ведь по своему амплуа он четвертый номер, - продолжил Гомельский. - Сборная Латвии, как и мы, бедна на центровых. Порзингис играет центра по принуждению. И на самом деле он не умеет обыгрывать спиной, то есть, когда Порзингис занимает позицию спиной к кольцу, он становится малоопасным".

"Порзингиса надо отсекать. Он выше Мозгова, но не настолько, чтобы бить через него с высоким процентом попадания. Тут главная проблема - отсекать его от щита и не давать подбирать мячи, а это исключительно игровая дисциплина и мотивация - то, чем наша команда отличается в хорошую сторону на этом турнире. И за это Базаревичу огромный плюс", - добавил Гомельский.

После трех матчей сборная России с девятью очками лидирует в группе, обеспечив выход в плей-офф. Следующую игру россияне проведут во вторник против команды Латвии.

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