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Бывший футболист сборной России Шаронов возглавил молодежную команду "Рубина"

Спорт
5 сентября, 14:24 UTC+3 ТАСС

На этом посту он сменил Андрея Ситчихина

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Роман Шаронов

Роман Шаронов

© ТАСС/Роман Кручинин

ТАСС, 5 сентября. Роман Шаронов назначен главным тренером молодежной команды футбольного клуба "Рубин". Об этом сообщает пресс-служба казанского коллектива.

На этом посту Шаронов сменил Андрея Ситчихина, который возглавлял команду с декабря 2015 года и выиграл с ней серебряные медали в сезоне-2015/16.

Шаронов выступал за "Рубин" с 1999 по 2004 год и с 2008 по 2014 год. В составе команды в разных турнирах он провел 259 матчей. Вместе с "Рубином" Шаронов дважды становился чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка страны (2012) и Суперкубка страны (2010, 2012). В составе сборной России бывший защитник провел восемь матчей.

После завершения карьеры игрока Шаронов остался в системе клуба, став тренером в академии "Рубина" и курировав подготовку молодых игроков.

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