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Оргкомитет "Пхенчхан-2018" включил российских паралимпийцев в презентационный ролик Игр

Спорт
5 сентября, 14:24 UTC+3 АБУ-ДАБИ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

В презентационном ролике оргкомитета фигурируют российские команды по керлингу и ее болельщики

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АБУ-ДАБИ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Оргкомитет "Пхенчхан-2018" включил кадры с российскими паралимпийцами в презентационный ролик Игр, который был продемонстрирован на конгрессе Международного паралимпийского комитета (МПК) в Абу-Даби.

Во вторник на конгрессе МПК президент оргкомитета Хи Бом Ли представил доклад о ходе подготовки к предстоящей Паралимпиаде. В презентационном ролике оргкомитета фигурируют российские команды по керлингу и ее болельщики.

Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Пока участие россиян в соревнованиях находится под вопросом, поскольку членство Паралимпийского комитета России (ПКР) все еще приостановлено. 6 сентября МПК должен сообщить, снято это отстранение или остается в силе.

Членство ПКР было приостановлено 17 августа 2016 года на основе промежуточных выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, которые были представлены месяцем ранее.

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