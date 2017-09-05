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Свищев призвал дождаться заявления WADA об отказе от обвинений РФ в господдержке допинга

Спорт
5 сентября, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

По мнению парламентария, прошлые обвинения России в тотальном допинге были политизированной акцией в отношении страны

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Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) считает, что относиться к информации об отказе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена от обвинений России в господдержке допинга нужно сдержанно и дождаться официальной позиции его организации.

Ранее глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов сообщил, что встречался с Ричардом Маклареном. По итогам этой встречи он заявил, что Макларен отказался от своих обвинений в государственном вмешательстве в систему допинг-контроля в России.

"Виталий Смирнов - авторитетный человек не только в российском, но и в международном олимпийском движении, вряд ли он делал бы заявления, не подтвержденные фактами. А вот Ричард Макларен - другое дело, и как он поведет себя дальше - непонятно. Мы знаем, что на него могут оказывать давление, что он может забрать свои слова обратно, может потом сказать, что его не так поняли… Поэтому, я считаю, нужно дождаться официального публичного заявления от него", - сказал Свищев.

По его словам, "если он [Макларен] действительно признал, что господдержки допинга в России нет, то это большая победа". "При этом нам нельзя будет ни в коем случае расслабляться и воспользоваться возможностью, в том числе и новому руководителю РУСАДА, как раз восстановить всю антидопинговую систему практически с самого нуля, - считает депутат. - Работа предстоит большая, в которую необходимо включиться всем структурам, начиная от курирующего спортивную отрасль вице-премьера и заканчивая федерациями, тренерами и спортсменами".

По мнению парламентария, "прошлые обвинения России в тотальном допинге были политизированной акцией в отношении нашей страны, когда недоброжелатели воспользовались существовавшими на тот момент проблемами и обвинили наших спортсменов во всех грехах". "Мы, конечно, не отрицаем, что у нас есть определенные недочеты в антидопинговой системе, но они носят не системный характер, как об этом заявлял Макларен, а точечный - так же, как и в любой другой стране мира", - подчеркнул политик.

Свищев считает, что если Макларен действительно отказался от обвинений РФ в господдержке допинга, "важно дождаться официальных решений WADA и Международного олимпийского комитета, и только после этого можно будет говорить о том, что справедливость восторжествовала, и у нашей страны будет реальная возможность реабилитироваться".

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