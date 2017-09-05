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Родионенко поражена усердию Мустафиной на первых тренировках после возвращения на помост

Спорт
5 сентября, 14:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Гимнастка, ставшая мамой в начале лета, заехала на олимпийскую базу сборной России "Озеро Круглое" два дня назад

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина поразила старшего тренера сборной России Валентину Родионенко упорством и желанием как можно скорее восстановиться, чтобы вернуться в большой спорт. Об этом Родионенко рассказала ТАСС после первых двух тренировок спортсменки.

22-летняя Мустафина вернулась на гимнастический помост после рождения дочери.

"Алия провела уже две тренировки, она в нормальной форме, - рассказала Родионенко. - Конечно, мышцы несколько потеряли тонус, сейчас она занимается восстановлением их функциональности, пробует снаряд за снарядом. Это непросто, но у нее очень сильный характер. Она работает с таким упорством, с таким желанием, какого я не видела у нее никогда за всю ее спортивную карьеру, а это дорогого стоит".

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Родионенко отметила, что Мустафина сейчас предпочитает работать самостоятельно. "Она знает, чего хочет, все делает сама, тренер только изредка подходит. Алия стремится увеличивать нагрузки, но мы считаем, что спешить пока не надо, нужно нарабатывать все снова, мозоли с ладошек ушли. Планы пока не обсуждаем, пусть хотя бы пару недель пройдет", - сказала тренер.

Гимнастка, ставшая мамой в начале лета, заехала на олимпийскую базу сборной России "Озеро Круглое" два дня назад. "Алия приехала на базу с мамой и дочкой, вчера был первый тренировочный день. Перед тренировкой мы все ее поздравили, команда приняла ее очень хорошо", - рассказала Родионенко.

Мустафина - двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (2012, 2016). Также на ее счету два серебра и три бронзы Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де- Жанейро. Она является трехкратной чемпионкой мира и многократным призером европейских первенств.

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