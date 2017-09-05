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Тренировочные площадки ЧМ-2018 в Калининграде застелят рулонным газоном из Польши

Спорт
5 сентября, 15:35 UTC+3 ТАСС

В Калининграде во время ЧМ в качестве тренировочных площадок будут использоваться стадионы "Локомотив" и "Пионер"

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ТАСС, 5 сентября. Польша начала поставку рулонных газонов для футбольных полей калининградских тренировочных площадок чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.

В Калининграде во время чемпионата мира в качестве тренировочных площадок будут использоваться стадионы "Локомотив" и "Пионер", который к мировому первенству переименуют в "Мирный". В настоящее время ведется их реконструкция, для каждого стадиона требуется 9,8 тыс. кв. метров газона. Игровые поля уже оснащены системами полива, подземного и поверхностного дренажа и готовы к подключению к водоснабжению. Завершение реконструкций и ввод площадок в эксплуатацию намечен на конец октября.

Матчи чемпионата мира 2018 года состоятся с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа мирового первенства. Они пройдут на стадионе, строящемся на острове Октябрьский в центре города.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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